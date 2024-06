Lugeja küsib: kuidas teada, kas töö on alaealisele sobilik?

15aastane plaanib tööle tulla. Millised tööd on alaealisele keelatud ja millised lubatud?

Töölepingu seadusega on alaealisele töö tegemiseks kehtestatud mitmeid piiranguid. Alla 7aastastel on töölepingu seaduse alusel töötamine keelatud. 7–12aastaste lastega on võimalik sõlmida tööleping ainult kerge töö tegemiseks kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal. Tööandja võib 13–14aastase alaealisega või 15–16aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

Lisaks on muid üldisi piiranguid, mis kehtivad kõigile alaealistele olenemata vanusest või koolikohustusest. Näiteks ei tohi tööandja sõlmida alaealisega töölepingut, kui töö ohustab oma iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu tema tervist.

Noored töötajad on vanuse tõttu rohkem ohustatud, sest nende keha, sealhulgas närvisüsteem, pole veel täielikult välja arenenud. Neile võivad nii füüsilised kui ka psühholoogilised tegurid kujutada tõsisemat ohtu kui täiskasvanutele. Näiteks ei tohi alaealised töötada töökohal, kus müratase ületab 80 dB.

Alaealisele on keelatud töö, mis on seotud kõrgusest kukkumise ohuga, ning töö mehaanilise lõikuri, ketas- või lintsae, metallifreesi ja keevitusseadmega või suruõhu abil töötava seadmega. Keelatud on töötada püsivalt madalal või kõrgel õhutemperatuuril. Keelatud on ka varisemisohuga tööd. Noorukitel on keelatud töötada teatud kemikaalidega. Ka kõige lihtsama plangu värvimise puhul tasub üle vaadata, kas värv on ikka lapsele sobiv ega sisalda keelatud aineid. See nimekiri pole lõplik ja kui töökeskkonnas on ohtlikke tegureid, mis loetelus ei kajastu, tuleb nende ohtu alaealistele hinnata iga juhtumi puhul eraldi. Alati on võimalik ka tööinspektsioonilt üle küsida.

Küll aga võib alaealisega töölepingu sõlmimisel ja tema tööle lubamisel teha erandeid, kui alaealine töötab kutseõppe õppekava alusel tehtava praktika raames ja tingimusel, et tööd tehakse praktika juhendaja või töökeskkonnaspetsialisti järelevalve all ning alaealise tervise ja ohutuse tagamiseks on rakendatud vajalikke meetmeid.

Olena Smolska

tööinspektsiooni nõustamisjurist