Lugeja küsib: kas pühade ajal töötades kehtivad eritingimused?

Mind on graafikus märgitud tööle 23. ja 24.detsembril. Kas mul on õigus suuremale töötasule või lühendatud tööpäevale?

Riigipühad, nagu 24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on enamasti töötajate jaoks vabad päevad. Kui aga pühade ajal tuleb siiski tööd teha, on oluline teada, et nende päevade eest makstakse töötatud aja eest kahekordset töötasu. Lisaks tuleb 23. ja 31. detsembril lühendada kõigi töötajate tööpäeva kolme tunni võrra.

Tööpäeva lühendamine riigipühade eel ehk 23. ja 31. detsembril on tööandja kohustus. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks kui inimene töötab osaajaga ainult kolm tundi päevas, ei pea ta riigipühaeelsel päeval tööle tulema.

Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja on sellega nõus, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas 1,5kordselt. Summeeritud tööajaga töötajate ületunnid selguvad arvestusperioodi lõpuks ja need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei tohi tööandja teda selleks sundida. Graafiku alusel töötajad peavad tööandjale oma keeldumisest teada andma hiljemalt graafiku kättesaamise hetkel. Kui töötaja siis oma keeldumist tööandjale ei väljenda, on kokkulepe tööpäeva lühendamata jätmise kohta olemas ja hiljem töötaja tööpäeva lühendamist nõuda ei saa.

Riigipühal töötatud tundide eest tuleb töötajale maksta kahekordset töötasu sõltumata sellest, kas talle makstakse töötasu kuu- või tunnitasuna, ta töötab tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel. Kui töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb kahekordselt hüvitada ainult need tunnid, mis langevad riigipühale. Ülejäänud tunnid tasustatakse tavalises korras.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist