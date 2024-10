Lugeja küsib: kas tööandja võib seada nõudeid töötaja välimusele?

Mul on rastajuuksepikendused ja tööandja nõuab, et esindusliku välimuse nimel peavad minu juuksed olema patsis. Teistelt ei nõuta pikkade juuste patsis hoidmist. Kas tegemist on ebavõrdse kohtlemisega?

Tööandja võib töölepinguga, töökorralduse reeglitega või muu asutusesisese dokumendiga määratleda nõuded töötaja välimusele. Reeglid peavad olema üldised, näiteks võib sätestada, et töötaja välimus peab olema puhas ja korrektne. Täpsemad nõuded võivad olla kehtestatud valdkondades, kus on vaja järgida hügieeninõudeid. Tööandja võib määrata rangemad reeglid välimusele ja riietusele, kui need on seotud tööohutusnõuetega.

Töötaja peab meeles pidama, et tööülesannete täitmisel on ta ettevõtte esindaja, mistõttu ei tohi tema välimus juhtida tähelepanu kõrvale tööülesannetelt – spordiriided, paljastavad riided ja suured ehted pole sobivad.

Seega ei ole keelatud kehtestada nõudeid töötaja välimusele, kuid need reeglid peavad kehtima kõigile ning olema ametikohta arvestades põhjendatud ja selgelt määratletud. Samuti tuleb töötajatele põhjendada reeglistiku kehtestamise põhjusi. Mõistlik on töötajat teavitada kehtestatud reeglitest juba töövestluse ajal.

Töötaja on seadusega kaitstud igasuguste nõuete eest, mis puudutavad soorollidele omistatud välimust või käitumist. Näiteks võib töötaja ise valida, kas kanda seelikut või pükse. Kui tööandja nõuab seeliku kandmist, on töötajal ikkagi õigus valida püksid, ja vastupidi.

Diskrimineerimise kahtluse korral tuleks esmalt pöörduda tööandja poole. Kui olukorda ei suudeta koos tööandjaga lahendada, võib hinnangu saamiseks pöörduda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole.

Heli Ojavee

tööinspektsiooni nõustamisjurist