Borrby elanikud on mereranda ehitamise vastu

Vormsi ettevõtjad Toomas Valge ja Jakob Saks tahavad saare põhjarannikul Borrbys rajada mereäärsetele kinnistutele kolm elamukrunti.

Valge ja Saks esitasid ühise planeeringualgatuse soovi vallale üle aasta tagasi, kuid seni pole volikogu selle algatamist või algatamisest loobumist veel välja kuulutanud.

Üheks kõhkluskohaks on olnud see, et Borrby elanikele rannaääre täisehitamine ei meeldi. „Meie ei ole sellega nõus,” ütles Borrby küla elanik Kail Öhran Lääne Elule.

