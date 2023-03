Nädalavahetusel Tallinnas peetud noorteturniiril Tallinn Open said Haapsalu Dünamo maadlejad Kevin ja Robin Uspenski kaksikvõidu, poodiumikohti jagus ka Lääneranna spordikooli maadlejatele.

Maadlustreener Aap Uspenski sõnul on Kristjan Palusalu mälestuseks peetav Tallinn Open nagu maadlejate laulupidu, kus alati on palju osavõtjaid. Sel aastal osales Kreeka-Rooma, vaba- ja naistemaadluses kokku 2193 noormaadlejat 23 riigist. „Tasemelt on see väga tugev võistlus,” ütles Uspenski.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!