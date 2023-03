Heino Tamm: rahvas on oma valiku teinud

Valimistega on selleks korraks ühel pool ja Eesti rahvas oma lemmikvärvi kohta arvamuse avaldanud. Lemmikvärv on kollane ning ka Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkond oli valimiste kaardil tavapäraselt kollane.

Seekordset valimisaktiivsust võib pidada üheks tunnuseks ühiskonna sidususe kohta ja see näitas ka usaldust poliitilise süsteemi vastu. Tüüpiliselt on valimisaktiivsus olnud suurem just kriitilistel aegadel.

Avaliku arvamuse küsitlused ennustasid riigikogu XV koosseisu valimistel suurt valimisaktiivsust. Mis aga üllatav – nende valimiste aktiivsus oli võrreldav eelmiste, 2019. aasta riigikogu valimistega. Mõlemal korral oli hääletajaid 63,7 protsenti valimisnimekirjadesse kantud valijate üldarvust.

