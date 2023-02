Esmaspäeval algavad valimised

Esmaspäeval, 27. veebruaril algab valimisnädal, mis lõppeb pühapäevasel valimispäeval, 5. märtsil.

Jaoskonnas hääletamine algab esmaspäeva keskpäeval. Esmaspäevast neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Haapsalus on avatud jaoskond kultuurikeskuses, Lääne-Nigula vallas on jaoskond Taebla vallamajas ja Vormsil saab hääletada rahvamajas.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. Seejuures pole valija enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga. Haapsalus on lisaks kultuurikeskusele avatud jaoskonnad ka Haapsalu kolledžis ja muusikakoolis. Lääne-Nigula vallas on jaoskonnad igas osavallas.

Esmaspäevast laupäevani on valimisjaoskonnad avatud kell 12-20, pühapäeval 9-20.

Kodus hääletamine toimub reedest pühapäevani.

Elektrooniline hääletamine algab valimisnädala esmaspäeval kell 9 hommikul ja lõpeb laupäeva õhtul kell 20. Pühapäeval on võimalik oma e-hääl jaoskonnas hääletades tühistada.

Välisesindustes on oma hääle andnud juba üle 1600 valija. Eesti välisesindustes sai hääletada 18.-22. veebruaril.