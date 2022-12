Haapsalust tuule tiibadesse saanud Andres Roots naaseb juurte juurde

Reedel annab Haapsalu kultuurikeskuses kontserdi bluusikitarrist Andres Roots, kelle muusikutee sai 22 aastat tagasi alguse Haapsalus Augustibluusil.

„Kui ma õigesti mäletan, oli meil kaks proovi ja üks esinemine Annimatsil, veel üks terve öö kestnud proov ja kohe Augustibluusi pealava,” meenutas Roots oma toonase bändi Green Bullfrogi algusaega.

Tallinnast Haapsallu esinema saabus bänd Haapsalu kultuurimaja bussiga, mis võttis Tallinna sadamast peale ka Jimmie Lawsoni ja Soome ansambli Midnight Creepers. „Eks me närvis olime ja mõni asi läks kindlasti ka viltu, aga ma ei jõua Rommy Sultangirejevit iial ära tänada, et ta meid toona esinema lasi – sellest hakkaski kõik arenema,” ütles Roots. Kümme aastat hiljem oli sama kooslus Bullfrog Browni nime all juba pool Euroopat läbi tuuritanud.

