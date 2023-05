Roots ja Jokelin esinevad Haapsalus

Sel nädalavahetusel esinevad Pärnus ja Haapsalus Soome suupillimängija Jantso Jokelin ja Tartu kitarrist Andres Roots ning kontsertide jooksul saab mehi laval näha nii duona kui ühekaupa: Jokelin esitleb sel kevadel oma esimest soolo-EP-d „Silver Lining” ning Roots värsket sooloalbumit „Vol. 12”.

Ataturk Bandi koosseisus Soome tänavamuusikute konkursi võitnud ning maailma suurimal suupillivõistlusel Saksamaal Trossingenis kolmandaks tulnud Jokelin keskendub uuel EP-l kitarrimängule ja laulmisele rohkemgi kui suupillile, kuid Idamaade ja Aafrika mõju pole tema muusikast kuhugi kadunud – omal ajal oli ta ka afrobluusi-trio Sigi Tolo liikumapanev jõud.

Rootsi uut albumit on kriitikud võrrelnud nii Mississippi deltabluusi kuldaja kui Davy Grahami, Leo Kottke, Ry Cooderi ja isegi akustilise Led Zeppeliniga. USA muusikaajaloolane Ted Gioia kirjutab oma blogis The Honest Broker, et „see on peaaegu nagu Mississippi voolaks Riia lahte. Sedasorti muusikud käivad risti vastu kõigile ootustele ja ärritavad igasugu puriste.”

Jokelin ja Roots on vahelduva eduga koos esinenud ning salvestanud 2010. aastast peale. Nende Pärnu kontsert toimub reedel, 26. mail kell 21:30 Endla Jazzklubis, Haapsalu oma aga laupäeval, 27. mail kell 16 Linnagaleriis Haapsalu kunstisuve avamise raames.