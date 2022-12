Kaitseminister tunnustas riigikaitsesse panustanud läänlasi

Kaitseminister Hanno Pevkur tunnustas kaitseministeeriumi teenemärkidega ligi 200 inimest, kes on andnud erakordselt suure panuse riigikaitsesse. Hõberinnamärgid oma tegevuse eest pälvisid Lääne maleva noorteorganisatsioonide liikmed.

Kaitseministeeriumi hõberinnamärgi pälvis Kodutütarde Lääne ringkonna endine kodutütar Henrieth Kampmann pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest kaitseliidu noorteorganisatsioonis kodutütred.

Kampmann on olnud aktiivne kodutütar kümme aastat. Ta õpetab ja juhendab nooremaid kodutütreid ja noorkotkaid ning on abiks noortejuhtidele. 2021. aastal omistati talle kodutütarde I järk, mis on kõige kõrgem noorte väljaõppes saavutatav tase. Ta on osalenud naiskodukaitse üritustel ja läbinud seal neli baasväljaõppe moodulit ning jätkab peagi oma teenistust naiskodukaitse tegevliikmena. Lisaks on Kampmann Saaremaal ehitatud Eesti mereväe väekaitsekaatri Roland ristiema. 2022 saavutas ta oma tiimi koosseisus esikoha nii patrullvõistlusel „Ernake” kui ka rahvusvahelisel Rootsi kodukaitse kompleksvõistlusel.

Hõberinnamärgi pälvis ka Noorte Kotkaste Lääne maleva noorkotkas Märt Õiglas. Autasu omistati talle aktiivse ja eeskujuliku osalemise eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad tegevuses ning olulise panuse eest Kaitseliidu noorte väljaõppe korraldamisse.

Õiglas on tubli ja kohusetundlik noorkotkas. Kui kuskil midagi toimub, siis võimalusel on ta alati kohal, olgu see oma rühma või maakondlik üritus, noorematele ürituste tegemine või Kärajate kogunemine. Mitmel korral on olnud ta abiks rühmale Kiired ja Lahedad erinevate laagrite ja ürituste korraldamisel, nende väljasõitude turvamisel. Erinevates olukordades on kõiki oskusi vaja ja Õiglas saab alati hakkama.