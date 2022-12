Sirje Kaasik saab koolimuusika fondi hõbemärgi ja stipendiumi

Haapsalu helilooja, dirigent ja muusikaõpetaja Sirje Kaasik saab reedel Riho Pätsi koolimuusika fondi hõbemärgi ja stipendiumi.

Heliloojana koosneb Kaasiku looming peamiselt soolo- ja koorilauludest ning tema laulud kõlavad sageli nii kontserdi- kui ka konkursilavadel, laulupäevadel ning laulupidudel. „Lisaks on Kaasiku koorilaule auhindadega tunnustatud mitmetel loomingukonkurssidel ning need on ilmunud mitmetes laulikutes,” ütles Riho Pätsi Koolimuusika Fondi juhatuse liige Kristi Kiilu.

2003. aastal ilmus Kaasikult lastelaulude kogumik „Igal hommikul, igal õhtul”, 2008 algklassiõpilastele mõeldud laulik „Lauluhääl” ja 2013 “Tedretäpid”. Aastal 2010 valmis Kaasiku segakoorilaulik „Laul sünnib rõõmust”. Tema naiskoori- ja segakoorilaulud on ilmunud kogumikes „Üks roosike on tõusnud”, „Laulud Neitsi Maarjale” ja „Tuulte teel”. Koostöös lavastaja Aivo Paljasmaaga on Sirje Kaasik loonud muusika kuuele lastenäidendile. Tema laul „Sind ma tahan armastada” kõlab 2023. aasta noorte laulupeol neidudekoori esituses.

Riho Pätsi koolimuusika fondi tänavused laureaadid on ka instrumendiõpetaja Tuule Kann Vanalinna hariduskolleegiumi muusikakoolist, ja vokaalpedagoog Margot Suur Räpina ja Põlva muusikakoolist.

Fond annab lauareaaditiitlid üle reedel Eesti teaduste akadeemia saalis. Laureaaditunnistuse juurde kuulub ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ja stipendium 800 eurot.

Riho Pätsi koolimuusika fondi asutasid 26. juunil 2002. aastal institutsioonide esindajad, kellega R. Päts (1899–1977) oli eluajal tihedalt seotud: haridus- ja teadusministeerium, Eesti muusika- ja teatriakadeemia, Tallinna ülikool, kirjastus Koolibri, Eesti Raadio ja Eesti Muusikaõpetajate Liit. Fondi tegevuse siht on koolimuusika rajaja, helilooja, uurija, publitsisti ja dirigendi professor Riho Pätsi mälestuse jäädvustamine ning tema elutöö teadvustamine tänapäeval.

Aastatel 2002–2022 on fondi laureaaditiitli pälvinud 94 silmapaistvat muusikahariduse edendajat muusikaõpetaja, instrumendiõpetaja, helilooja, muusikapedagoogika uurija ja koolimuusika edendaja valdkonnas. Lisaks laureaatide tunnustamisele on fond osutanud kaasabi mitmete muusikahariduslike projektide elluviimisele.

Fondi toetajad on haridus- ja teadusministeerium, Tallinna ülikool, Eesti muusika- ja teatriakadeemia, kirjastus Koolibri, Eesti autorite ühing, kultuurkapital.