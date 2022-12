Kolm läänlast pürivad Reformierakonna nimekirjas riigikokku

valimisdebatt_malleliisa (13) roger tibarTäna selgusid kõik kaheksa Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa valimisringkonnas Reformierakonna nimekirjas riigikokku kandideerijad.

Nende hulgas on kolm läänlast: Jaanus Ratas, Roger Tibar ja Jaanus Müür. Ringkonna erinumber on Kalle Laanet.

„Erakond on pingutanud, et panna riigikogu valimisteks kokku võimalikult tugev nimekiri, kus oleks esindatud üle-Eestiliselt tuntud kandidaadid ja kohalikku elu tundvad inimesed. Kõik nad seisavad selle eest, et Eesti tulevik oleks kindlates kätes,” ütles erakonna peasekretär Timo Suslov.

Erakonna üldnimekiri selgub sisevalimiste tulemusena, mis lõppevad 14. detsembril. Lõplikult kinnitab nimekirjad erakonna üldkogu 14. jaanuaril.

Reformierakonna kandidaadid Hiiu-, Lääne-, Saaremaal