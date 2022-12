Sel nädalavahetusel on Lääne-, Saare-, Pärnu- ja Hiiumaal suurõppus Orkaan, kus kaitseliidu Pärnumaa, Lääne ja Saaremaa maleva üksused harjutavad liitlaste ja partneritega oma vastutusalal koostegevust. Seekord on õppuse fookuses hajutatud lahingutegevus, mis on territoriaalkaitse peamine võitlusviis. Koostöös teiste ametkondade ja kohalike omavalitsustega viivad naiskodukaitse ringkonnad kõigis piirkondades läbi evakuatsiooniõppuse.

