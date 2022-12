Silmal on jõuluelamuste rada

Saunjas asuv Silma õpikoda avas lastele mõeldud jõuluelamuste raja, kus tutvustatakse mitmesuguseid loodusega seotud teemasid. „Iga teema jaoks on onnike – on metsa-, lume-, metslooma-, pilliroo-, metsamarjade onn. Kõiki ei tahaks ette öelda, sest siis pole põnev,” ütles Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker. Tema sõnul on rajal kõige toredam siis, kui hakkab hämaraks minema või on päris pime.

Valkeri sõnul on tegemist kuni kümneaastastele lastele mõeldud rajaga, kuhu tulla nädala lõpus koos perega või nädala sees lasteaiarühma või kooliklassiga. „Rada on mõistlik külastada programmi raames koos juhendajaga,” ütles Valker. Tema sõnul on mõned raja elemendid küll kogu aeg üleval, suur osa eksponaate panevad juhendajad aga välja enne seltskonnaga rajale minemist.

Sellisel kujul jõuluelamuste rada on Silmal Valkeri sõnul esimest korda. „Varem on meil olnud metsas päkapikuretked, aga sel korral tegime väikese raja,” ütles ta.