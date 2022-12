Jaanus Riimets: mõelgem ka pensionäridele

Need mõtted tekkisid, kui märkasin ühe kaubandusketi e-poes, et tavaline leib maksab juba poolteist eurot.

Meenus aeg, kui lihtne vormileib kunagises Edu kaupluses maksis 16 kopikat. See oli aeg, mil tänased vanemaealised töötasid palehigis üsna viletsate rublade eest. Viletsad olid rublad sellepärast, et nende eest ei saanud eriti midagi osta. Samas osteti sedasama leiba maal kottide viisi lehmadele, sest jõusööta polnud saada. Jõusööt valmistati Nõukogude Liidu naftadollarite eest ostetud Ameerika Ühendriikide viljast ja seda ilmselt jaotati vastavate süsteemide kaudu. Kellele ja kuidas, seda isiklikult ei tea, aga kui seda saanuks vabalt osta, polnuks ilmselt tarvis poest loomadele leiba osta.

