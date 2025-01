Jaanus Riimets: rahu saab tarkusega

On üsnagi sümboolne, et meie väikese rahva ajaloos sedavõrd tähtis Tartu rahuleping sõlmiti just Eestimaa tarkuse pealinnas, kus on ülikool, kus on Vanemuine, kus on ka eesti rahva muuseum.

Muidugi võis asukoha valikul oma osa olla ka sellel, et Tartu asus vaenlase territooriumile lähemal kui meie pealinn Tallinn, aga nii see igatahes läks. Igal aastal küünlakuu teisel päeval mõtlevad eestlased veidikenegi rahule ja sellele, kui palju see tegelikult tähendab. Kaks aastakümmet saime ehitada üles oma kultuuri ja majandust.