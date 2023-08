Galerii: kaitseliidu Lääne malevat asus juhtima Kristjan Muld

Neljapäeval andis kolm aastat kaitseliidu Lääne malevat juhtinud major Anders Välli pidulikul tseremoonial maleva lipu üle uuele malevapealikule major Kristjan Mullale.

Päris otse Välli lippu Mullale üle ei andnud, see käis läbi kaitseliidu pealiku Riho Ühtegi käest, kes tänas Vällit teenistuse eest ja andis Mullale ülesande maleva lippu hoida ja kaitsta.

Uus malevapealik Muld pole Läänemaa kaitseliitlastele võõras – olles Läänemaalt pärit, on ta ka vabatahtlikuna Lääne maleva Risti malevkonna liige. Muld on teeninud kaitseväes ja kaitseliidus, ta on olnud staabi- ja luureohvitser ning osalenud rühmaülemana kaitseliidu missioonil. „Tema teadmised ja oskused eri valdkondades kaitseväes ja kaitseliidus annavad kõvasti juurde oskustele ja teadmistele, mida on vaja pealikul,” ütles Ühtegi lipu üleandmistseremoonial.

