Sirje Kaasik: vaimuliku koorimuusika loomine on minu missioon

Teisipäeval sai 65aastaseks Haapsalu koorijuht, helilooja ja muusikaõpetaja Sirje Kaasik, kes täna tähistab sünnipäeva autorikontserdiga „Kingi mulle uus laul“ Haapsalu toomkirikus.

Üle 30 aasta Haapsalus elanud, siin oma laulud kirjutanud, lapsi õpetanud ja koore juhatanud Kaasik pole aga hoopiski sünnilt läänlane.

Helilooja ja dirigent Sirje Kaasik, kust te pärit olete?

Tartust. Kolm põlve esivanemaid on kõik Tartus elanud. Minu vanaema elas Õnne tänaval, nii nagu Tiit Salumäe isagi. Usun, nad olid isegi tuttavad. Pärit olen Undritsate suguvõsast. Samast suguvõsast, aga natuke kaugemalt on ka Veljo Tormis. Helilooja Enn Oja on veidi lähem sugulane.

Kas tee muusika juurde oli niisuguse suguvõsa esindajal kodust kohustuslikuna kaasas?

See mu vanaema teene. Ta oli väga musikaalne, mängis klaverit. Mäletan metodisti õpetaja pulmi, kus ta klaveril väga ilusat muusikat mängis. Vanaema oli pärit sellisest perest, kus lapsed pandi pilli õppima.

Elasime vanaemaga samas majas ja käisin väga tihti tema juures. Tal oli niisugune must klaver, kuldsed küünlalühtrid küljes. Kuulasin, kuidas vanaema mängib, ja mängisin muidugi järgi ka.

