Vald annab Maali üürimajale ununenud maatüki

Lääne-Nigula volikogu suurendab Korvpalli kinnistu võrra valla osalust osaühingus Maali Üürimaja. Kui hästi läheb, pääseb vald sellega umbes 12 000 euro tagasimaksmisest üürimaja ehitust rahastanud KredExile.

Otsuse eelnõu volikogule tutvustanud Oru osavallavanem Kadi Paaliste meenutas, et kui Linnamäel ehitati üürimajade meetme toetusega 18 korteriga üürimaja, oli nõue, et majal peavad olema ka oma parkimiskohad. „Kahjuks oli nii, et Maali maja esine maatükk ei andnud neid [18 korterile vajaminevaid] parklakohti välja ehk me ei vastanud meetme tingimustele,” ütles Paaliste.

OÜ Maali Üürimaja sai aga vallaga kokkuleppele, et osa parklakohtadest ehitatakse kõrval asuvale, vallale kuuluvale Korvpalli kinnistule. 27. augustil 2020 võttis vallavolikogu ühehäälselt vastu protokollilise otsuse anda Korvpalli kinnistu üle osaühingule Maali Üürimaja ja sellega suurendada osakapitali mitterahalist sissemakset. Paraku ei saanud üleandmist kohe teha, sest vald oli selle maatüki omanikuks saanud maareformi käigus ja tähtaeg, kus kinnistut saaks võõrandada riigile hüvitist maksmata, polnud veel kukkunud. Üleandmise saanuks teha 2021. aasta kevadel. „Millegipärast seda ei tehtud,” tõdes Paaliste.

