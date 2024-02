Kaks aastat Oru osavalda juhtinud Kadi Paaliste asub tööle Haapsalu kolledžis ettevõtluskoostöö spetsialistina.

Paaliste viimane tööpäev osavallavanemana on 15. veebruaril. See aga ei tähenda, et ta kogukonna eest enam ei seisaks. „Jätkan nii vallavolikogu kui ka osavallakogu liikmena Oru piirkonna huvide eest seismist,” ütles Paaliste.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!