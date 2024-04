Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala vilistlane Anna-Liisa Schön andis välja Eesti esimese toitumisteemalise lasteraamatu „Mida ma söön?”.

48-leheküljeline kõvas köites raamat on autori sõnul mõeldud eelkõige lasteaiaealistele. Pärnus toitumisnõustajana töötava Schöni sõnul on raamatut vaja, sest laste ja täiskasvanute toidulaud pole selline, nagu oleks soovitatav, näiteks köögivilju süüakse vähem kui peaks ja kui süüakse, on valik ühekülgne.

