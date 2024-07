Heli Kaldas: kolledži õppijad loovad lisaväärtust

Haridusasutuste õppeaasta lõpus tehakse tavaliselt kokkuvõtteid, samuti plaane uueks õppeaastaks. Lasime lendu 60 kõrgharitud inimest, kes rakendavad oma teadmisi eri maakondades, sh Läänemaal.

Just regionaalsus oli meie sellesuvise arengupäeva fookuses ja lauale panime igipõlise küsimuse: „Miks Läänemaale on vaja Haapsalu kolledžit?“ Tundub juba imelik, et seda endalt pidevalt küsime. Tõstatus ka küsimus, et miks vaatame nii kitsalt. Miks me ei küsi, kas Eestile või maailmale on vaja Haapsalu kolledžit. Ja miks arutleme asukoha-, mitte inimesekeskselt.

Peale Tallinna ja Tartu on Eestis vaid viis maakonda, kus pakutakse kõrgharidust. Tasub mõelda, miks tulevad Harju- ja Raplamaalt, Pärnu- või Võrumaalt inimesed õppima just Haapsallu. Järelikult on siin lisaks pakutavale õppele veel midagi ja seda tuleks võtta kui tunnustust. Tunnustust Haapsalu linnale, tunnustust meie igapäevatööle.