Haapsalu kolledži tervisejuhi erialale laekus 161 avaldust, mis tähendab, et sisse saab iga seitsmes, sest kohti jätkub 22 tudengile.

Tervisejuhi eriala oli populaarseim ka mullu, aga seekord on tahtjaid veel rohkem. Mullu oli konkurss 5,8 õppijat kohale, tänavu 7,3. Haapsalu kolledži direktori Heli Kaldase sõnul tulevad seda eriala õppima näiteks treenerid, õpetajad, lasteaednikud ja õed, et end täiendada, aga rohkem on ka otse gümnaasiumist tulnuid.