Haapsalus algab kolm väikest teeremonti

Lähiajal algab Haapsalus kolm väikest tee-ehitust, mille käigus saavad mustkatte Luige tee ja Lõokese põik ning kõnnitee Niine tänava lõik Nurme tänavast lasteaia poole.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul on lepingud sõlmitud ja tee-ehitusteks on aega kaks kuud. See tähendab, et ehitajad võivad alustada kohe.

Kõigil kolmel objektil on eri tegijad: Niine tänavale rajab 36 000 euro eest kõnnitee Rannavesi Ehitus, Luige teele paneb mustkatte 23 200 euro eest Lääne Teed ja Lõokese põigu asfalteerib 25 600 euro eest Kingat OÜ. Nende tööde jaoks leidis Haapsalu linnavalitsus raha mais vastu võetud lisaeelarvega.