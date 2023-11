Raivo Tafenau tähistab juubelit kontserdiga Haapsalus

Laupäeval tähistab jazzmuusik Raivo Tafenau Haapsalus oma 60. sünnipäeva suure juubelikontserdiga.

Tafenau ütles, et tegelikult pole tal adekvaatset põhjust, miks juubelikontserdi just Haapsalus korraldab. „Suguvõsa siit pärit ei ole, aga olen viimased kümme aastat Haapsalus end hoituna tundnud,” ütles ta. „Kui hing ütleb, et Haapsalus, siis see on õige.”

Viimastel aastatel on Tafenau Haapsalus korraldanud palju kontserte, esinemisest Hendrik Sal-Salleri ja kadunud Riho Sibulaga kuni neli aastat toimunud festivalini TAFF:fest välja.

Enese Haapsalus hästi tundmise taga on Tafenau sõnul paljuski just kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi. „Fantastiline inimene, kes on märkamatult loonud mu ümber õnnetunde furoori,” ütles Tafenau.

Kaheosaline kontsert

Laupäevaõhtune kontsert Haapsalu kultuurikeskuses kannab nime „Saksofoniga kulgeja” ja toimub kahes osas: akadeemiline pool on teatrisaalis ja seejärel kuuleb tantsumuusikat rõdusaalis.

Seesugust kaheosalist ja kahes saalis toimuvat kontserti Murumäe sõnul kultuurikeskuses väga sageli ette ei tule. „Külalised peavad arvestama pika õhtuga,” ütles Murumägi.

