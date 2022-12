Galerii: linnagaleriis näeb puutetundlikke kive

Malle-Liisa Raigla fotod

Haapsalu linnagaleriis avas disainer Triin Kukk näituse „Puutetundlikud kivid”.

Viimastel aastatel kasutab Kukk oma töödes looduslikke mineraale, mida erinevate tehnikatega – saagimine, graveerimine, lihvimine ja poleerimine – töötleb.

Kukk avastas möödunud aastal Hop galeriis toimunud näitusel „Kaotatud ja leitud”, et paljud tema teosed olid asukohta muutnud. „Seda ei saa pahaks panna – lisaks teistele meeltele on puudutusel inimeste maailmatajus kandev roll. Kivimitest valmistatud tööd on oma vormilt ning pinnalt katsuma kutsuvad,” ütles Kukk.

Nii võib tema sõnul ka Haapsalu näitusel mõelda, mis tunne on kivil, kui teda puudutatakse.

Näitus on linnagaleriis avatud 31. detsembrini.