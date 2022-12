Haapsalus esineb 120 muusikut

11. detsembril kuuleb Haapsalu toomkirikus prantsuse helilooja Camille Saint-Saënsi teost „Jõuluoratoorium”, mida kannavad ette 120 muusikut.

See on teos, mida lauldakse ja mängitakse praegusel advendiajal kõikjal maailma suurimates katedraalides ja kontserdisaalides ja nüüd ka Haapsalu toomkirikus. Oratooriumi esitamiseks ühendavad oma jõud Haapsalu ja Tallinna koorid, Läänemaa kammerorkester ja tunnustatud Eesti vokaalsolistid.

Oratooriumikooris osaleb palju Haapsalu lauljaid – Haapsalu toomkoor, Haapsalu naiskoor „Kaasike”, Haapsalu poistekoor, aga ka sõpru Tallinnast – Tallinna toomkoguduse koor, Viimi Püha Jakobi koguduse koor ja Kiili kammerkoor.

Läänemaa kammerorkestri tuumiku moodustavad Haapsalu muusikakooli noored instrumentalistid ja nende õpetajad, aga erilisteks sündmusteks liituvad ka teiste läänemaa muusikakoolide keelpillimängijad ning mitmed muusikutest orkestri sõbrad Hiiumaalt, Lihulast ja mujaltki Läänemaalt.

Solistidena osalevad professionaalsed lauljad Triin-Eliis Süld, Tuuri Tede, Triin Ella, Endrik Üksvärav, Atlan Karp, orelil mängib Kristel Aer ja vägesid juhatab Lehari Kaustel.

Kontsert pakub suurt ja siirast rõõmu nii kuulajatele kui ka osalejatele. Teos on imeline klassikaline suurvorm, kus solistid, koorid, orel ja orkester üksteist täiendavad, innustavad ja inspireerivad. Täiesti võimalik, et seekordne ettekanne annab mõnele Haapsalu noorele tõuke end siduda imelise muusikamaailmaga, teha veel rohkem tööd ja pürgida muusikamaailma tippu. Publik aga on oodatud kirikusse, et võtta korraks aeg maha selles kiirustavas detsembris jätta rutt ja mured ukse taha ja lihtsalt olla, lasta muusikal endast läbi voolata ning pärast paremana oma igapäeva juurde tagasi pöörduda.

Kontserti kuuleb Haapsalu toomkirikus 11. detsembril kell 17.

Tuuli Metsoja, Kiili koori dirigent