Valgete Ööde festival toob Haapsallu romantilise muusika

Neljapäeval algav Valgete Ööde festival on muusikapidu, mida on korraldatud juba 2017. aastast, seni Tšaikovski festivali nime all.

„Valgete ööde festival on tänase elu peegeldus, aga ikkagi Tšaikovski festivali järglane,“ ütles festivali produtsent Tuuli Metsoja. Tema sõnul on nimevahetus andnud võimaluse laiendada festivali programmi.

„Päris kõigis kontserdiprogrammides Tšaikovski muusikat ei ole,“ ütles Metsoja. Romantiline muusika kõlab tema sõnul aga kõigil festivalikontsertidel. Peale Tšaikovski on festivalikavas Mozarti, Rahmaninovi, Mendelssohni ja teiste heliloojate looming ning loomulikult ka Eesti muusika. „Võin täiesti veendunult öelda: kõik kontserdid on suurepärased ja muusikat on igale maitsele ning publikule,“ ütles Metsoja.

