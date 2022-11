Mikk Lõhmus liitus Isamaaga ja sai piirkonna juhatuse liikmeks

Kolmapäeval valis Isamaa Läänemaa piirkonna uue juhatuse, piirkonda hakkab juhtima Heiki Magnus. Juhatusse valiti ka oktoobris Isamaaga liitunud Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus.

„See on minu jaoks uus ja värske,” ütles Magnus. Ta kandideeris piirkonna üldkogul juhatusse, kuna kohalolnud olid soovitanud seda teha. Seejärel valis juhatus ta esimeheks. „Ütlesin ka üldkogul, et olen valmis piirkonda aitama, toetama ja lükkama, aga ma ei kandideeri kuskil,” ütles Magnus. Magnuse sõnul on ta aga valmis kampaanias kaasa lööma.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!