Haapsalus ootab 20 last Inglipuu kingitust 

Maxima on juba 13 aastat aidanud heade inimeste abiga kokku koguda kingitusi, et viia jõulurõõmu tuhandetele vähekindlustatud perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi ellu kutsutud heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on selle aja jooksul täitnud ligikaudu 22 000 lapse salajase jõulusoovi.

Ka sel aastal kogus Maxima koostöös Haapsalu linna sotsiaaltöötajate ja Eesti lasterikaste perede liiduga kokku just nende laste jõulusoovid, kelle peredel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud jõulukingituse tegemiseks.

Heategevuslik Inglipuu jõulukampaania võimaldab igaühel panustada nende laste pühadesse, kel muidu jõulukingid saamata jääksid. Inglipuud, millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad 48 Maxima kaupluses üle Eesti. Igal aastal pannakse Inglipuud üles ka Maxima kontorisse, et ka ettevõtte enda töötajad saaksid omalt poolt lastele jõulurõõmu valmistada. Iga hooliv eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 22. november–11. detsember.

Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult üks inglike lapse nime ja sooviga, kelle jõuluunistust tahad täita ja osta talle kingitus. Kingituse saab üle anda pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse, kust Maxima selle juba õigeaegselt lapseni toimetab. Märkame ja hoolime ning täidame üheskoos laste soovid Inglipuul. Suurim tänu on siiras rõõm lapse silmades ning uskuge – kõik hea tuleb ringiga teile tagasi.

Haapsalu linnas leiad Inglipuu Maxima X kauplusest aadressil Posti 30.

Inglipuude täpsed asukohad on leitavad veebilehel www.maxima.ee/inglipuu.