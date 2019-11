Haapsalu Maxima inglipuult leiab kahekümne lapse jõulusoovi

Üheteistkümnendat aastat kerkivad Maxima kauplustes jõulu eel Inglipuud, kust ligi 2100 lapse jõulusoovi. Nendest soovidest 20 asuvad Haapsalus.

„Koostöös kohalike omavalitsustega on Inglipuu viimase kümne aasta jooksul toonud jõulurõõmu tuhandete laste silmadesse. Näeme, et aastast aastasse on kasvanud inimeste soov head teha ja seetõttu suurendasime kingisooviga laste ringi,“ sõnas Maxima turundusdirektor Janne Laik.



Tänavu ühendas Maxima esimest korda jõud Eesti lasterikaste perede liiduga ja nüüd on kõrvuti kohalike omavalitsuste abiga kogutud laste soovidega kingisaajate hulgas ka 500 lasterikkast perest pärit last.



Neljandat pühadehooaega Inglipuu patrooniks olnud Gerli Padari sõnul on ingliks olemine ja lapse pühadeunistuse täitmine imelihtne: „Vastavalt oma südamele ja rahakotile saab igaüks valida Inglipuult sobiva kingisoovi, tasuda selle eest kassas ning jätta kingitus poe infoletti või kassasse. Kutsun kõikiinimesi üles head tegema, sest eesootav pühadeaeg peaks täitma kõikide unistused.“



Inglipuul olevatele lastele võib kinke osta ka mujalt või siis ise valmistada ning tuua need samasse Maxima poodi, kust kingisoov võetud. Kinke saab kauplustesse tuua 8. detsembrini.

Kingitused pakitakse ning toimetatakse Eestis valdade ja linnade sotsiaaltöötajate abiga lasteni jõuludeks.