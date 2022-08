Laupäeval tuleb kuni 30 kraadi sooja

Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb laupäeval kuni 30 kraadi sooja.

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub ida- ja kagutuul 1-7, öö hakul rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 9-15, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Ilm on sajuta ning kohati on udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 15-18 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib äikest olla. Puhub kagu- ja lõuna-, põhjarannikul ka ida- ja kirdetuul 2-7, pärastlõunal puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 25-30, tuulepealsel rannikul 21 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Kohati sajab hoovihma ning võib äikest olla. Hommikul on kohati udu, päeval on nähtavus hea. Sooja on 22-25 kraadi.