Kaheksa ellujäämisnippi palavaga matkates

Kui lähed palavusest hoolimata metsade ja rabade keskele matkama, pane kõrva taha Fjällräveni matkaekspertide soovitused, kuidas end rajal põrgukuumusega mitte üle koormata



1) Võta kaasa vaid kõige olulisem

Hästi planeeritud ja pakitud seljakott on üks kõige olulisemaid komponente matka õnnestumisel. Matkakott võiks kaaluda nii vähe kui võimalik, seega mõtle hoolikalt läbi, mida sul päriselt vaja läheb. Iga matkaja vajadused on individuaalsed, kuid kahepäevasele matkale minnes ei tohiks kott kaaluda üle 12 kilogrammi.



2) Päikesekaitse ja peavari on eluliselt tähtsad

Ilma päikesekaitsekreemi ja mütsita ei maksa suvel matkale minna. Kreemita nägu, käsi ja jalgu SPF30 päikesekreemiga kohe hommikul matka alguses ning kanna uuesti peale pärast ujumist või liigset higistamist. Peavarjuna eelista laiema servaga ja õhuaukudega kalamehemütsi, mis kaitseb korraga nii pead, kaela kui kõrvu, kuid laseb peanupul ka mõnusalt hingata.



3) Suvised matkariided peavad hingama

Suvised matkariided peavad hingama, kiiresti kuivama ja kaitsma putukate eest. Matkapükste parimaks valikuks on nn zip-off püksid, mida saab palavama ilma korral lukust lühikesteks teha. Matkasärgi parimaks valikuks on mugav spordisärk, eelistatult meriinovilla- ja polüstrisegust, mis kuivab kiiresti ja aitab higistamise vastu. Vaatamata kuumale ilmale võta kindlasti kaasa ka soe välimine kiht ehk matkajope, mis kaitseb vihma, tuule ja putukate eest.



4) Villide vastu aitavad hästi valitud jalanõud ja spordisokid

Pane matkale jalga mugavad, juba sissekantud jalanõud, et matk mööduks villide ja valuta. Kuna higistamine soodustab villide teket, eelista suvisel ajal veidi õhemast ja õhku läbi laskvast materjalist jalavarje. Villide vastu aitavad veel kvaliteetsed matkasokid, ära unusta ka neisse investeerida.



5) Iga kolme kilomeetri tagant puhka varjulises kohas

Päikselisel ja kuumal päeval on väga oluline teha pause. Iga kolme kuni viie kilomeetri tagant otsi mõni varjulisem koht, võta jalanõud ja sokid jalast ning lase varvastel hingata. Suvisel matkapäeval võiks pärast lõunasööki võttagi pikema, kuni kahetunnise pausi, et keha saaks puhata ja leiba luusse lasta. Vaata kaardilt, kas raja peale jääb ka mõni veekogu, sest parim viis keha jahutamiseks on hüpata merevette või rabalaukasse.



6) Ära unusta juua vett

Palavusega matkates vajab organism normaalseks toimimiseks rohkem vett, seega hoia veepudel alati käepärast, et vältida vedelikupuudust ja ülekuumenemist. Arvesta, et vett on matkal vaja mitte ainult joomiseks, vaid ka toidutegemiseks. Suvisesse matkaapteeki viska ka elektrolüüdi joogipulber, mis sisaldab täpselt õiges vahekorras keha jaoks vajalikke mineraale, muuhulgas magneesiumit, kaaliumit ja naatriumit, et keha paremini vett omastaks.



7) Mõtle strateegiliselt läbi kohad, kust vett juurde varuda

Tee kindlasti enne matkale minekut veidi kodutööd ning pane marsruut paika. Pööra erilist tähelepanu külapoodide ja veekogude olemasolule, just seal saab oma veevarusid täiendada. Abiks on ka veefilter, mis muudab vee joomiskõlblikuks eemaldades sealt mustuse, bakterid ja parasiidid. Mööda rannaäärt matkates tuleb sul veevarud ise kaasa võtta, kuna soolast merevett veefiltriga paraku joomiskõlblikuks ei tee.



8) Varu kaasa piisavalt vahepalasid

Palava ilmaga tekib organismil kiiresti täiskõhutunne, kuid ära lase kehal end eksitada. Matkahommikul söö kõht kodus korralikult täis ning varu aega ka lõuna- ja õhtusöögiks. Olulised on ka vahepalad, matkal eelista süsivesikuterikkaid snäkke nagu müsli- ja valgubatoonid või pähklite ja kuivatatud puuviljade segud, mida on mõnus nosida ka kõndimise ajal.