Kuum nädalavahetus tulekul: kuidas aias säästlikult vett tarbida

Ilmateade lubab pikka vihmavaba perioodi ja suviselt soojasid ilmasid. Aiapidajate jaoks tähendab see muret taimede kestmise ja kastmise osas. Tallinna Vee spetsialist annab nõu, kuidas kasutada vett säästlikult ja kindlustada selle piisavus ka pika kuiva perioodi puhul.

Meie jaoks nii loomuliku pideva puhta kraaniveega varustamise taga peituvad keerukad puhastus- ja jaotusprotsessid ning põhjendamatu kraanivee raiskamine võib ohtu seada vee jätkumise kõigi tarbijate jaoks. Tallinna Vee veekvaliteedi juhi Kristiina Sooviku sõnul näitas juba möödunud nädalavahetus, et veetarbimine kasvab suviste ilmade korral tuntavalt. „Esimene suvesoojade ilmadega nädalavahetus tõi mõnes piirkonnas kaasa lausa 25% veetarbimise kasvu. Eriti rohkelt vett kulus Nõmmel ja teistes eramajade ja aedadega piirkondades,“ ütles Soovik ja selgitas, et veetarbimise kasv tulenes eelkõige aedade kastmisest, aga ka suvehooajaks valmistumisest. „Täideti basseine ja veekogumisnõusid, tehti suvehooaega ettevalmistavaid korrastustöid, näiteks pesti aiamööblit, aknaid ja terrasse,“ tõi ta välja.

Et väärtuslikku kraanivett säästa ja veearvetelt raha säästa, tasub oma aia või murulapi eest hoolitsedes järgida neid säästliku veetarbimise soovitusi:

Kasta taimi varahommikul või hilisõhtul. Kastes taimi ajal, mil õhutemperatuur on madalam ja päike ei paista taimedele otse peale, väldid vee kiiret aurustumist. Vett kulub vähem, aga taimed saavad vajaliku niisutuse kätte.

Püüa kasta taimede juuri, mitte lehti. Kastes taimede juuri, aurustub vesi aeglasemalt. Nii jõuab rohkem vett läbi mulla taimejuurteni, pakkudes niisutust pikemaks ajaks.

Väldi muru liiga madalaks niitmist. Kõrgem muru aitab mulda varjutada ning takistab vee liiga kiiret aurustumist. Lisaks on kõrgema muru või heinaga kohad heaks elupaigaks liblikatele ja putukatele.

Kasuta vee aurustumise vähendamiseks multši. Multšimine aitab hoida mulla niiskust, et taimi saaks kasta harvemini. Multše on müügil erinevaid, mistõttu on oluline jälgida, et soetatakse toode, mis on konkreetsele taimetüübile sobilik.

Võimalusel kogu vihmavett. Kuigi ilmateade prognoosib praegu pikka vihmavaba perioodi, tasub valmis olla ka ilma muutumiseks ja vihmavee kogumiseks, et kasutada kogutud vett kastmiseks siis juba järgmisel põuaperioodil.

Kõige lihtsam on soetada veemahuti ja ühendada see vihmaveerenniga. Mahutist on võimalik täita kastekannu, aga kraaniga mahuti külge saab ka kastmisvooliku ühendada. Suurema veevajaduse korral on võimalik rajada drenaažitorustiku äravoolukoha lähedale maa-alune veemahuti ja suunata vihmavesi sinna drenaaži kaudu. Mahutist on võimalik pumpade abil vett kasutada.

Kui vett kasutatakse säästlikult, hoiab aiapidaja oma kulud kontrolli all. Kogu piirkonna jaoks tähendab säästlik tarbimine aga seda, et säilib tavapärane veesurve ja vajalik veevaru kõigi tarbijate jaoks.