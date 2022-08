Valge Daam jätkab eelmise aasta tuules

Reedel algav Valge Daami aeg tuleb möödunud aastale sarnane – käsitöölaat toimub ka tänavu promenaadil ja teist aastat näeb etendusena Indrek Hargla lavastust „Viirastus”.

Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et möödunud aastal tundus traditsioonilise käsitöölaada korraldamine promenaadil mõnus. Mullu kolis laat Karja tänavalt promenaadile Posti tänava remondi tõttu.

Valge Daami pidustused võtavad kogu ruumi Aafrika rannast kuursaalini. Kultuurikeskuse infojuhi Janne Silla sõnul on alal kauplemas 112 müüjat. Peamiselt paistavad tema sõnul silma ehete ja keraamika müüjad, kuid on ka kõike muud. „Kõige parem on ise vaatama tulla,” ütles Sild.

Lisaks toimub laupäeval Aafrika rannas eraldi laste laat, kuhu on kauplema oodatud kõik lapsed, kes võivad müüa mänguasju, raamatuid, DVD-sid, omavalmistatud küpsetisi ja käsitööd. Kultuurikeskuse peaadministraatori Triin Jugapuu sõnul on müüma registreerinud 15 last, kuid ta uskus, et müüjaid tuleb veel juurdegi. „Tore on see, et lapsed ise helistavad ja küsivad, kas võivad müüma tulla, millal tulla, mida tohib teha ja mida mitte,” ütles Jugapuu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!