Laupäeval annab Haapsalu kultuurikeskuses kontserdi saksofonist, helilooja ja arranžeerija Maria Faust.

Haapsalu kultuurikeskuse juht Gülnar Murumägi tõi Fausti puhul välja, et ta on üks väheseid naissaksofoniste. „Mitte ainus, aga neid on vähe,” ütles Murumägi. „See on eksklusiivne.”

