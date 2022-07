Muusikute suvekursuse lõpetab „Sõduri lugu”

Urmas Lauri fotod

Muusikatudengite esmaspäeval alanud suvekursuse Kullamaal lõpetab täna Igor Stravinski rohkem kui saja aasta vanune „Sõduri lugu”.

„See on aktuaalne teema tänases maailmas ja sobib väga hästi seda kursust lõpetama,” ütles suvekursuse juhendaja Indrek Vau Lääne Elule.

Esmaspäeval avatud Eesti muusika- ja teatriakadeemia löök- ja vaskpillimängijate suvekursus tõid Kullamaale 40 noort muusikut koos juhendajatega. Igal õhtul andsid kursuslased tasuta kontserdi. „Kontserttegevus käib selle eriala ja meie ametiga kaasas ja seda on õpilastele ja inimestele vaja, et näha, kuidas see asi käib," ütles Vau.

Neljapäeval oli metsasarvepäev ning Kullamaa kultuurimajas esinesidki pidulikul kontserdil metsasarvemängijad.

„Mina arvan, et „kulla maa” juba ise ütleb, et siin on midagi kuldset maas. Ja mis see kuldne eesti rahvale ikka on – kultuur ongi meie kuld. Kullamaa, kuldse kultuuri maa,” arutles Tartu metsasarveõpetaja Kaido Otsing. Tema juhendatav Elleri kooli metsasarveansambel astus üles nii kontserdi põhiosas kui lõi kaasa ka lisapala esitamisel.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!