Sepp Bleimann oli Kullamaal tähtis mees

Kunsti- ja muusikapeol Helisev Kullamaa tähistati kohaliku sepa Karl Bleimanni 200. sünniaastapäeva.

Nagu mõnigi kord varem, algas Helisev Kullamaa ka tänavu Kullamaa muusika seltsi orkestri mänguga kirikutornis.

„Oleme seda varem teinud neli-viis korda. Nüüd sellepärast, et uue kirikukuuli tegemise ajal selgus, et vana kuul oli Karl Bleimanni tehtud,“ ütles päeva peakorraldaja, Kullamaa kultuurimaja juhataja Loit Lepalaan. „Mehed, kes vana kuuli alla võtsid ja uue panid, rääkisid, et see oli unikaalne ehitus. Nemad ei ole kohanud teist sellist ühendust kuuli ja risti vahel,“ rääkis ta.

Helisev Kullamaa on varemgi olnud pühendatud sealtkandi olulistele inimestele. Ka Bleimanni on varem meeles peetud – konverentsiga, kus esinesid aurumasinate ehitajad ja muuseumiinimesed. Seekord täitsid Bleimanni 200. sünniaastapäeva laul ja sepakunst.

