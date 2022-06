Haapsallu lisandub taksosid

Juunis alustas Haapsalus tegevust uus taksofirma Forus Taxi, kelles senised taksojuhid konkurenti ei näe.

Praegused taksojuhid ütlevad, et suviti mahuks Haapsallu taksosid rohkemgi.

Forus Taxi platvormi juhi Eduard Dubrovski ütles, et Haapsallu tulek oli hästi planeeritud ja tasub end kindlasti ära. „Esimestel tegutsemisnädalatel märkasime, et Haapsalus on nädalavahetustel nõudlus palju kõrgem,” ütles Dubrovski. „Töötame selle nimel, et pakkuda tööd suuremale arvule juhtidele, kellel on võimalus teha lisatööd nädalavahetustel põhitöö kõrvalt.”

