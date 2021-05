Elektritõukerattad vallutavad linnaliikluse

Elektritõukerataste rohkusesse Haapsalus on oma osa andnud firma Bolt, kes tõi aprillis kuurortlinna sada rohelise juhtrauaga sõiduvahendit.

Statistikat selle kohta, kui palju on Bolti rattaid Haapsalus selle aja jooksul renditud, firma jagama ei soostunud. Küll ütles Bolti pressiesindaja Kristiin Jets, et tõukeratastega sõidetakse palju ning ilmselt kasvab sõitude maht ilusate ilmade saabudes veelgi.

„Kõige rohkem sõidetakse Haapsalus tõukeratastega pärastlõunastel ja õhtustel aegadel ehk arvatavasti siis, kui on tarvis töölt või koolist koju liikuda,” ütles Jets. Kõige pikem sõit ühe rattaga on Haapsalus olnud 22,6 kilomeetrit.

Bolti omadele lisaks näeb linnapildis üksjagu ka isiklikke elektritõukerattaid, vähem kohtab teisi kergliikureid nagu monorattad, tasakaaluliikurid, elektrirulad jms. Kui varem oli kergliikuritega liiklemine reguleerimata, siis tänavu jaanuarist kehtivad ka neile reeglid.

„Rikkumisi pole me politseis fikseerinud, aga näinud olen küll,” ütles elektritõukeratastega sõitmise kohta Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmann. Kõige sagedamini näeb tema sõnul olukordi, kus elektritõukerattal sõidetakse kahekesi. „See aparaat on mõeldud ikka ühe inimese transpordiks punktist a punkti b ja kaks inimest korraga seal peal olla ei tohi,” ütles politseinik.

Laurmanni sõnul on sagedasemaks rikkumiseks see, et kergliikuritega sõidetakse vales kohas või liiga kiiresti. Tulevikus plaanib politsei Laurmanni sõnul ka reide, kus põhitähelepanu on just kergliikuritel.

