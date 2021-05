Läänemaale lisandus kaks nakatunut

Ööpäevaga analüüsiti 39 läänlase koroonaviiruse teste, millest kaks ehk 5,13% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 249,5. Selle näitajaga on Läänemaa maakondade võrdluses 7. kohal.

Kõrgeim on haigestumus Ida-Virumaal (646,5), madalaim Hiiumaal (42,9). Eestis keskmiselt on näit 327,5.

Üle Eesti analüüsiti ööpäevaga 5089 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 279 ehk 5,5% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 116 inimesel. 88 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 70, Tartumaale 26, Pärnumaale 19, Valgamaale 13 ja Viljandimaale 9 uut nakkusjuhtu. Jõgevamaale lisandus 7, Järva- ja Saaremaale 3, Lääne-, Põlva-, Rapla-, Võru- ja Lääne-Virumaale 2 uut positiivset testitulemust. Hiiumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 3 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 23, haiglaravi vajab 237 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 166 inimest (70%).

Ööpäeva jooksul manustati 12 948 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 391 119 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 175 806 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.

Läänemaal sai ööpäeva jooksul vaktsiinidoosi 139 inimest, neist esimese doosi 118 ja teise 21. Kokku on Läänemaal vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid 7861.