Galerii: trummipõrin avas Posti tänava

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna keskpäeval avas A. Le Coqi löögirühm Haapsalu remonditud peatänava.

„Me oleme jõudnud nii kaugele, et täna veel mõnedele harjumatu Posti tänav on liikluseks avatud,” ütles tänava avamisel Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Siin on veel mõningaid konarusi, mida me peame lihvima nii kõnniteede kui ka mõnede kividega, aga suur töö on tehtud.”

Posti tänava ehitaja, YIT AS-i Posti tänava projektijuht Riho Tahker kinkis avamisel Suklesele ühe kõnniteekivi. „Sellest kivist tulevad ülekäigurajad,” ütles Sukles. „Natukene veel kannatust, kui me siin ümberkorraldusi tänavaga teeme.”

Täna avatud Posti tänaval on 12 500 m² tänavakive. Sukles, kes on teel sõitnud nii auto, jalgratta kui ka tõukerattaga, ütles, et ratta ja tõukerattaga on teel hea sõita, autoga mitte nii hea. „Üle 20 kilomeetri tunnis ei ole võimalik siin sõita,” ütles Sukles.

Seejärel lõikas Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu läbi lindi ja A. Le Coqi löögirühm asus trummipõrnaga liikuma kultuurikeskuse ette, kus andis väikse kontserdi. Löögirühmaga kaasa kõndis suur rahvamass.

Posti tänava remont algas mullu 5. juulil ja läks linnale maksma 3,65 miljonit eurot. Posti tänavat ehitas AS YIT, projekteeris Teedeprojekt OÜ ja maastikuarhitektuurse lahenduse lõi Lootusprojekt OÜ.