Galerii: Ukraina laste looduslaager Silma õpikojas

Fotod: Urmas Lauri

Paarkümmend Läänemaal sõja eest varjus olevat ukraina last on Silma õpikojas looduslaagris. Kümme neist on Lääne-Nigula vallast ja kümme Haapsalust.

Esmaspäeval oli ukrainlastel Nõva päev. “Käisime Põõsaspeal ja Uuejõel, nad said tutvuda seal rannikuga, koguda merekarpe, käia ujumas,” ütles Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker.

Teisipäeva ennelõunal käis Päästeamet Silmal lastele vetelpäästevarustust tutvustamas, pärastlõunal võttis Valker lapsed sappa ja viis neid jalgrada pidi metsa alla.

