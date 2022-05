Karu rüüstas päise päeva ajal Kullamaal mesitarusid

Pühapäeval päise päeva ajal ilmus Kullamaal Kullametsa külas mesilasse karu, kes jäi rajakaamerasse.

„Kaamerast on näha, et ta on käinud nii päeval kella ühe paiku kui ka järgmisel ööl kella poole kolme paiku,” ütles mesinik Andres Tamla Lääne Elule. „Ise sellise lahke näoga, nagu küsiks, mida head selles restoranis antakse. Ja mis teil päevapakkumiseks on,” kirjeldas ta vaatepilti oma Facebooki lehel.

Karu maiustas kohapeal ja vedas mõned raamid ka metsa alla. „Viis taru võib kahjuks lugeda. Osa lõhkus, osa lükkas pikali,” ütles Tamla Lääne Elule.

Tamla sõnul ei ole mesikäpad just heade lauakommetega – ei palu potikest mett ega söö seda korralikult tühjaks. „Ampsuke siit kärjest mett, käpaga sealt kärjest hauet. Sellest tarust võtaks kärjed, tolle aga tõukaks lihtsalt ümber,” kirjeldas Tamla juhtunut Facebooki lehel.

Tamla koristas pidusöögi riismed ja peab edaspidi tarudel hoolega silma peal. „Eks mesindus olegi oskus elada koos loodusega,” ütles Tamla.