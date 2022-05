Juhtkiri: eluruume napib

Alles nädala eest kirjutas Lääne Elu, kuidas Läänemaa üüriturul valitseb tühjus. Sama väärtuslikud kui üüripinnad on Läänemaal ka korterid, mida osta. Kortereid osta soovijaid on rohkem kui pakkujaid ning viimaseid jääb üha vähemaks. Nii on viimase kümne aastaga Läänemaal korterite ruutmeetrihind enam kui kolmekordistunud ja kõige suurem tõus on olnud viimase kahe aasta jooksul, mil hind on kallinenud poole võrra. Hind aga ostjat ei heiduta ja kinnisvara läheb enamasti müügiks kui soe sai. Vähemalt praegu tundub, et hinnalage kusagilt veel ei paista.

Kas kõik need, kes Haapsallu korterit ostavad, sinna ka elama tulevad? Selles võib kahelda. Tihti ostetakse korter selleks, et seal suvitada või seda suviti lühiajaliselt välja üürida. Seetõttu ongi hinnas just ühe- ja kahetoalised korterid. Kuigi koroonaviirus räsis ka külaliskorterite pidajaid, sest välisturistid Eestisse ei jõudnud ja väiksema publiku hulgaga ürituste tõttu oli öömaja vajajaid vähe, seisid need korterid pigem tühjana paremate aegade ootel. Müügiturule jõudsid neist üksikud. Maaklerite sõnul ei sobigi lühiajaliseks üürimiseks kohandatud korterid enam pikaaegseks elamiseks, sest need on muudetud hotellilikuks – välja on lammutatud kõik panipaigad ja tihti on ka kööginurk väiksemaks ehitatud.

Üks korterikitsikuse põhjus võib olla suvine hotellikohtade puudus, millest on samuti aastaid juttu olnud. Kas Haapsallu plaanitavad hotellide laiendused ja ehitused võivad probleemi lahendada? See on tõenäoline, sest korterit eelistab hotellile see, kes tahab siin puhata kauem kui kaks-kolm päeva. Suvituskorterid on kuurortlinnade eripära, kuid kuhu peaks kolima inimene, kes Haapsallu päriselt elama tahab tulla? Pikaks ajaks üürida pole õieti midagi, osta on veel keerulisem, sest kui midagi müüki tuleb, algab nobedate näppude voor ja turul valitseb taas tühjus.