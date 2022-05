Mihkel Tammet kaevab Tallinnas välja hansalaeva

Arheloog Mihkel Tammet hansalaeva väljakaevamisel Tallinnas. Foto: Silver Jäger

Läinud nädalal Haapsalus äsjaloodud Läänemaa arheoloogiafondi tutvustanud arheoloog ja Läänemaa Keskvere mõisa omanik Mihkel Tammet kaevab ise praegu Tallinnas Lootsi tänaval välja keskaegset kaubalaeva.

„Jah, mul on õnn kaevata seda kuulsat või kurikuulsat koget Tallinnas kahe viinapoe vahel,” sõnas Tammet reedel Haapsalus.

Praeguseks on osa laevast juba välja kaevatud ja ka üht-teist huvitavat leitud. „Ilmselt on tegu seni kõige suurema ja kõige paremini säilinud keskaegse hansalaevaga 14. sajandist,” ütles arheoloog.

Tallinnas Lootsi tänaval ehitatakse praegu palju. Paigas, kuhu planeeriti uusehitus, korraldati geoloogiline uuring. „Sealt lähedalt on üks vrakk leitud ning uuringutulemus viitas võimalusele, et selleltki ehitusplatsilt võib midagi leida,” selgitas Tammet.

Märtsi viimasel päeval leidis ehitustöödel silma peal hoidnud arheoloog veidi veisekarvu ja tunnike hiljem jõudis ekskavaatorijuht „mingisuguse tokini”. Tammet ütles, et välja tuli laeva ahtritääv. „Samasugune nagu varem Kadriorust leitud laeval. Kutsusin muinsuskaitsjad kohale ja esialgse hinnangu järgi, sest seal oli ka leide, pakuti, et laev on 19. sajandist, 10-12 meetrit pikk ja laiuseks 5-6 meetrit,” rääkis ta.

