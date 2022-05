Läänemaal on äärimiselt suur tuleoht

Keskkonnaagentuuri tuleohukaardi andmeil on Läänemaal V klassi tuleoht ehk tuleoht on äärmiselt suur. See tähendab, et töötab metsatulekahjude avastamise süsteem ja päästeteenistusel on valmisolek metsatulekahjude kustutamiseks.

V klassi tuleohuga võib päästeamet keelata metsas küttekoldevälise tule tegemise, grillseadme kasutamise, suitsetamise või võõras metsas viibimise.

Laupäeval liigub läänest itta hoovihma pilvede vöönd ja tuleoht võib veidi leeveneda, kuid püsib järgmistel päevadel jätkuvalt kõrge.

Nädala jooksul on päästjad pidanud kustutama Läänemaal ja Läänerannas seitset kulupõlengut.