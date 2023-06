Tänasest leevenevad tuleohtliku aja piirangud

Alates tänasest leevenevad Eestis tuleohtliku aja piirangud. Juba varem kehtestatud piirangud jäävad erandina kehtima Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal.

„Kuna viimastel päevadel on sadanud omajagu hoovihma ja üha suurem osa Eestist on saanud kastetud ning vihma prognoositakse ka nädalavahetuseks, on vähenenud või vähenemas ka tuleoht. See võimaldab varem kehtestatud tuleohtliku aja piirangud suuremas osas Eestis tühistada,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

Küll aga jääb looduses lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine jätkuvalt keelatuks Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal. „Nendes kolmes maakonnas on tuleoht endiselt suur ning nädalavahetuse sademete prognoos tagasihoidlikum kui mujal Eestis. Seetõttu tuleb seal jätkuvalt olla eriti ettevaatlik ning hoolas, et ei puhkeks tuleõnnetust,“ lisas Taavet.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Keskonnaagentuuri ilmateenistuse tuleohukaarti ning operatiivsündmuste hulka. Olusid analüüsitakse igapäevaselt ja inimestele püütakse seada võimalikult vähe piiranguid. Kohe, kui tuleoht väheneb, leevenevad piirangud ka Valga- Võru-, ja Põlvamaal.

Kuigi tuleohtliku aja piirangud leevenevad, tuleb looduses tuld tehes ja grillides olla endiselt ettevaatlik. Paikades, kuhu vihm ei ole veel jõudnud ning kus maa on endiselt kuiv, tasub tule tegemist jätkuvalt vältida. Meeles tuleb pidada, et tuld tohib teha vaid ettevalmistatud tuleasemel ja tuulevaikse ilmaga, tuld ei jäeta hetkekski järelevalveta ning lõkkemeistril peavad käeulatuses olema kustutusvahendid. Samad reeglid kehtivad ka ohutu grillimise puhul. Turbastel aladel tasub kuival ajal tuleohutuse huvides vältida ATV ja mootorrattaga sõitmist. Ohutus algab igaühest endast ja lihtsaid reegleid järgides suudame ära hoida suuri tuleõnnetusi metsas ning maastikul.