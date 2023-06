10 küsimust, millele reisikindlustust valides mõelda

Lähen ju ainult korraks Lätti – mis seal ikka juhtuda võib? Nii mõeldes jätavad paljud reisikindlustuse tegemata. Siiski ei tasu unustada, et välismaal olles võib ootamatu tervisemure või õnnetusjuhtum minna maksma tuhandeid eurosid. Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov vastab kümnele küsimusele, mis aitavad sul välja selgitada, millist reisikindlustust sa vajad.

Millal reisikindlustus sõlmida?

Reisikindlustus on mõistlik sõlmida kohe, kui oled teinud esimesed kulutused, näiteks ostnud lennupiletid või tasunud majutuse eest. Pea meeles, et reisi ärajäämise kaitse ootamatu haiguse või õnnetuse korral hakkab kehtima kolm päeva pärast kindlustuslepingu sõlmimist. Näiteks sõlmid kindlustuslepingu koos reisitõrkekaitsega 1. juunil ja juhtud haigeks jääma 4. juunil või hiljem – sel juhul hüvitab kindlustus reisiks tehtud kulutused maksimaalselt lepingus toodud summa ulatuses. Kui sa aga haigestud 3. juunil ega saa seetõttu reisile sõita, pole kaitse veel jõustunud ja kindlustus paraku reisiks tehtud kulutusi ei hüvita.

2. Millega reisi ajal tegeled?

Mõtle läbi tegevused, millega plaanid reisi ajal tegelda. Sageli reisivad inimesed populaarsetesse sihtkohtadesse nagu Türgi või Egiptus mõttega lihtsalt kuuma päikese all peesitada, kuid kohapeal tuleb soov teha üks tiir paraplaaniga või proovida sügavale sukeldumist. Kas aga tead, et kui peaks juhtuma neid tegevusi harrastades õnnetus, siis tavapärane meditsiiniabikindlustus selle korral ei kehti. Sellisteks puhkudeks on aga võimalik valida kindlustusseltsist lisakaitsed. Näiteks Swedbanki reisikindlustus pakub võimalust teha lisakaitse erinevatel atraktsioonidel osalemiseks isegi ainult selleks päevaks, mil plaanid tegevusega tegelda.

3. Miks on krediitkaardiga kaasas olev reisikindlustus mugav?

Kui reisid üksi või koos perega rohkem kui üks kord aastas, on kasulik taotleda Gold või Platinum krediitkaarti. Krediitkaardiga jõustub reisikindlustus automaatselt krediitkaardi lepingu sõlmimisel ja see kehtib kuni krediitkaardi lepingu lõppemiseni. Lisaks kaardi omanikule on kindlustatud ka temaga koos reisivad abikaasa/elukaaslane, alaealised lapsed ja lapselapsed. Krediitkaardiga on tagatud peamised reisikindlustuse kaitsed:

reisitõrkekindlustus (nt lend tühistatakse või jääb reisija ootamatu haigestumise tõttu ära);

(nt lend tühistatakse või jääb reisija ootamatu haigestumise tõttu ära); meditsiiniabikindlustus (nt inimene haigestub reisil või satub ootamatu õnnetuse, näiteks õnnetu kukkumise tõttu haiglasse);

(nt inimene haigestub reisil või satub ootamatu õnnetuse, näiteks õnnetu kukkumise tõttu haiglasse); pagasikindlustus (nt pagas hilineb või saab kahjustada);

(nt pagas hilineb või saab kahjustada); vastutuskindlustus (nt kolmandatele isikutele tekitatud kahju);

(nt kolmandatele isikutele tekitatud kahju); õigusabikindlustus (nt kindlustatu sooritab välismaal hooletusest või ettevaatamatusest õigusvastase teo).

4. Kuidas valida piisavad kindlustussummad?

Reisikindlustust valides mõtle läbi

mitu inimest reisib;

kui palju maksavad sõidupiletid ja majutus;

millise pagasiga sa reisid.

Selle põhjal saad otsustada, milliseid kaitseid sa vajad ja kui suured võiksid olla kindlustussummad. Toome ühe näite. Näiteks on sul Swedbanki Gold krediitkaart, millega on sul mugavalt kaasas ka tasuta reisikindlustus, mis kaitseb nii sind kui ka sinuga koos reisivaid pereliikmeid. Oled maksnud pere lennupiletite eest 3000 eurot. Enne reisi jääb aga laps haigeks, mille tõttu olete sunnitud reisi ära jätma. Gold krediitkaardiga kaasnev reisikindlustus hüvitab sellise reisiplaani muutuse korral 2000 eurot. Kui sina oled aga teinud juba 3000-eurose kulutuse, tasub kaitse suurendamiseks osta kohe pärast reisikulutuste tegemist juurde lisareisikindlustus või valida suuremate kindlustussummadega Platinum krediitkaart, mille kindlustussumma reisikava muutuse korral on 5000 eurot.

5. Millal korvab kindlustus tervisega seotud kulud?

Kui kliendi terviseseisund halveneb vigastuse või ägeda haiguse tõttu välisriigis, hüvitab kindlustusselts raviga seotud kulud, sealhulgas ka arsti määratud ravimite ja meditsiiniliste abivahendite soetamise kulud. Hea on meeles pidada, et korvatakse nende haiguste ja vigastustega seotud kulutused, mille sümptomid ilmnevad esimest korda reisi ajal. Kui inimesel on krooniline haigus ja see juhtumisi reisi ajal ootamatult ägeneb, hüvitab kindlustusselts vajaliku esmaabi kulud. Kui kliendi tervis võimaldab transporti, on kindlustusseltsil õigus otsustada, kas toimetada klient kodumaale või hüvitada välisriigis edasise ravimise kulud.

Õnnetusjuhtumi korral makstakse hüvitist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel kaotab inimene osaliselt või täielikult töövõime või sureb.

6. Kas Euroopas reisides ei piisa Euroopa ravikindlustuse kaardist?

Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis võivad kaasneda vajamineva arstiabiga. Patsiendil tuleb maksta visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jms asukohamaa hindades. Euroopa ravikindlustuse kaart ei kata riikidevahelist transporti ega eraarsti juures tehtud kulutusi. Rohkem infot ravikindlustuse kaardi kohta saab lugeda tervisekassa kodulehelt.

7. Mida teha, kui pagasiga midagi juhtub?

Kui pagas ei jõudnud sihtkohta või avastasid, et see on lindilt tulles rikutud, on kindlasti vaja kõigepealt pöörduda pagasiteenindusse ja teha juhtunu kohta avaldus. Kui pagas on varastatud, tuleb teavitada pagasiteenindust ja teha avaldus politseisse. Neid dokumente küsib ka kahjukäsitlus. Lisaks on vaja alles hoida kõik dokumendid või tšekid, mis on seotud lisakuludega.

Kui pagas hilineb veoettevõtte süül välismaal vähemalt 4 tundi, hüvitab kindlustus oluliste esemete (nt hügieenitarbed, riided) soetamiseks tehtud mõistlikud kulud. Kui registreeritud pagas ei jõua 21 päeva jooksul lennu sihtkohta, loeb Swedbanki reisikindlustus pagasi kadunuks. Kui pagas saab kahjustada või varastatakse, korvab kindlustus esemete taastamise või asendamisega seotud kulud.

8. Kui pikaks ajaks saab teha reisikindlustust?

Internetipangas ostetud kindlustuse periood võib olla kuni üks aasta. Reisikindlustuse hind oleneb valitud kaitsetest ja kindlustussummadest, kliendi vanusest, kindlustusperioodi pikkusest ja kehtivuspiirkonnast. Krediitkaardiga kaasnev reisikindlustus kehtib kolme kuu pikkustele reisidele. Kui reis kestab kauem, tasub osta reisikindlustus ülejäänud aja kohta juurde.

9. Mis juhtudel on abiks reisitõrkekindlustus?

Reistõrkekindlustus hüvitab kahju, kui kindlustatuga, tema lähedasega või varaga juhtub õnnetus ning ta ei saa seetõttu reisile minna. Näiteks katab kindlustus reisile tehtud kulutused, kui kindlustatu või tema lähedane jääb haigeks, samuti siis, kui kindlustatu isiku vara Eestis saab ettenägematu sündmuse tõttu kahjustada.

Reisitõrkekindlustus hüvitab ka kulutused, kui regulaarliinil sõitev sõiduk hilineb või ei välju näiteks ilmaolude või loodusõnnetuse, tehnilise rikke, liiklusõnnetuse, ootamatu liiklusummiku, teesulu või ümbersõidu tõttu.

Kui lennuettevõte tühistab reisi või lend hilineb, peab reisija pöörduma esmalt lennuettevõtte poole. Lennufirmal on kohustus kliendile selgitada lennu tühistamise põhjust ja kas reisijal on hüvitisele õigus. Hea ülevaate reisija õigustest saab veebilehel consumer.ee

10. Mida reisikindlustus ei hüvita?

Reisikindlustus ei ole siiski koguriskikindlustus, kaetud on juhtumid, mis on välja toodud kindlustustingimustes. Näiteks, kui reisija jääb lennukist maha, kuna ta planeeris aega valesti, ei hüvita kindlustus tekkinud kulutusi. Samuti ei korva kindlustus kahjusid, mis on seotud sõjaga või sõjalise operatsiooniga sarnase olukorraga, rahvarahutuse või ette teada streigiga.

Kõik välistused, mida reisikindlustus ei kata, on toodud välja ka kindlustustingimustes, seetõttu tasub need enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlasti hoolikalt läbi lugeda.