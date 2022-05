Laikmaa muuseum läbis värskenduskuuri

Täna pärastlõunal pakutakse Ants Laikmaa majamuuseumis kohvi ja kringlit, et tähistada kunstniku 156. sünniaastapäeva ja muuseumihooaja algust.

Sel talvel oli Läänemaal Kadarpiku külas asuv Ants Laikmaa majamuuseum külastajatele suletud, sest uuendati ja värskendati muuseumi esimese korruse kolme ruumi. Nüüd on uue värvikuue saanud seinad, nõukogudeaegsest pruunist värvist on puhastatud põrandad, üle lakitud puitdetailid, ehitatud uusi ahje ja aknad kaetud UV-kiledega, et päike majas leiduvaid museaale ei rikuks. Uue värvilahenduse ja paigutuse on muuseumis loonud Liis Pählapuu ja Liina Siib, kes hakkavad välja töötama ka muuseumi uut püsiekspositsiooni.

